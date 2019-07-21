أفضل ألوان مناكير لهذا الصيف مناسبة للبشرة السمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 يوليو 2019 04:34 مساءً - ألوان مناكير هذا الصيف منعشة ومميزة بشكل كبير، لكن بالطبع لكل بشرة اللون الذي يناسبها من الدرجات المختلفة الرائجة هذا الموسم، واليوم سيكون حديثنا عن موضة ألوان مناكير مناسِبة للبشرة السمراء، لتختاري منها ما يناسبكِ.



المناكير الروز الكريمي من Deborah Lippmann In Peaches & Cream

أفضل ألوان مناكير لهذا الصيف



هذه الدرجة الناعمة مناسبة بشكل كبير لصاحبات البشرة السمراء أو الخمرية، فهي تضيء اليدين، كما أنها من الدرجات الرائجة التي سوف تستمر معنا لسنوات طويلة في المستقبل.



المناكير الخوخي من China Glaze In Sun Of A Peach

أفضل ألوان مناكير لهذا الصيف



من الدرجات التي تربعت على عرش الموضة في عالم الجمال والمكياج هو اللون الخوخي، فلِمَ لا تجربينه هذه المرة على أظافركِ، للوك مختلف جدًّا، كما سيبدو مناسبًا بشكل كبير لألوان الصيف المبهجة.

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اللون الأحمر الكرزي من Essie In Bahama Mama

أفضل ألوان مناكير لهذا الصيف



من الألوان التي تخاف بعض الفتيات صاحبات البشرة السمراء اعتمادها، هو هذه الدرجات الداكنة، ولكنكِ مخطئة عزيزتي، فهذا اللون، يمنحكِ لوك أنيقًا، ويُبرز جمال ولون بشرتِك، بخاصة وإن كنتِ تعتمدين معه ألوان مكياج برونزية اللون.



درجات البيبي بلو من O.P.I In To Infinity And Blue-Yond

أفضل ألوان مناكير لهذا الصيف





هذه الدرجة باللون البيبي بلو السماوي، أنيقة لفصل الصيف، ومناسبة لكل الصبايا، اعتمديها مع ملابس البحر البيضاء، لاطلالة متناغمة على الشاطىء، أو للوك أكثر جرأة، اختاري أحمر الشفاه بهذه الدرجات.



بهذا الألبوم إليكِ درجات ألوان مناكير مختلفة، مناسبة لصاحبات البشرة السمراء، لتختاري ما يناسبكِ هذا الصيف.

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