أعراض مرض السكري

مرض السكري أو "القاتل البطئ" كما يطلق عليه، بسبب يتطوره خلال فترة طويلة دون ظهور أي أعراض واضحة له، ويؤكد أطباء ضرورة تشخيص هذا المرض مبكرا قبل أن ينتشر ويدمر الجسم.

"هن" يرصد بعض أعراضه نقلا عن "ميديك فوروم":

اللامبالاة

انعدام الرغبة في القيام بأي عمل بشكل مفاجئ يعتقد كثيرون أن لا علاقة له بمرض السكري، ولكن عندما يشعر الإنسان بالإرهاق حتى بعد النوم لمدة 8 ساعات فعلية مراجعة الطبيب وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من عدم إصابته بالسكري.

فقدان السمع

ظهور مشكلة ضعف السمع فجأة تشير إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، لأنه يؤثر على الخلايا العصبية في الأذنين، ما يؤدي إلى اضطراب في السمع وفي التعرف على الأصوات، لذا يجب مراجعة الطبيب للتأكد من عدم الإصابة بمرض السكري.

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مشاكل في الرؤية

عند الشعور بضعف النظر وعدم القدرة على القراءة، فقد يدل ذلك على حدوث تغيرات بسبب التقدم بالعمر، أو مرض السكري، للعلم إن مشكلات الرؤية هي أعراض منتشرة جدا لاضطرابات عملية التمثيل الغذائي، وهذا الأمر يجهله الكثيرون.

الإحساس بالوخز

يمس مرض السكري الأعصاب في جسم الإنسان، كما يؤثر في الدورة الدموية، فيشعر الإنسان بالتخدر والوخز، وهذه إحدى علامات الإصابة بمرض السكري.

يكثر عادة حدوث التهابات فطرية في هذه المنطقة، وهذا سبب مهم للقيام بتحليل الدم، لأن هذه المنطقة هي وسط ملائم جدا للعدوى لدى الرجال الذين مستوى السكر في دمهم مرتفع، أي أن هذه الحكة قد تكون علامة على الإصابة بمرض السكري للرجال والنساء.

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