أعلنت الفنانة هنا شيحة انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، بعد أقل من عام زواج. وقالت هنا: "انفصلنا فعليًا منذ 3 أشهر، ولم تزعجني تلك الأحاديث حول الانفصال". Advertisements وأضافت هنا لـ"الوطن": "استعد لتصوير دوري الجديد في مسلسل (نصيبي وقسمتك) مع المخرج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين". وكانت أنباء قد تردّدت في الآونة الأخيرة عن وقوع خلافات بين هنا وأحمد، وقام كل منهما بإلغاء متابعته للآخر على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وقيام أحمد فلوكس بحذف صورهما من حسابه الشخصي. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر هنا شيحة لـ"الوطن": انفصلت عن فلوكس من 3 أشهر.. ومنشغلة بتصوير مسلسل جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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