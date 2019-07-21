مصممة الأزياء آن ماري تطلق العلامة التجارية "tiyi" في مصر

أطلقت العلامة التجارية تيي "tiyi" لمصممة الأزياء العالمية "آن ماري"، مساء أمس، بافتتاح أول فرع من سلسلة العلامة التجارية الجديدة بأحد المولات التجارية الكبرى في مصر، ضمن مخطط يتضمن افتتاح فرع آخر بمول ثان، اليوم، إلى جانب عدة أفرع على مدار العامين المقبلين بمناطق مختلفة.

اعتمدت "ماري" في الكولكشن الخاص بها على الملكة الفرعونية "تيي"، حيث عكست تصميمات الأزياء المميزة رحلة نيلية للملكة تمر خلالها ببلاد النيل المختلفة التي تتميز بتنوع الأذواق بين طراز نوبي، مودرن، وكلاسيك.

وقالت: "إطلاق العلامة التجارية tiyi استغرق كثير من الوقت والجهد بهدف أن تصبح علامة تجارية دولية تغزو الأسواق الأوربية والأفريقية، انطلاقاً من السوق المحلية".

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آن ماري: "تيي" ولدت عملاقة وهدفنا غزو الأسواق الأوروبية والإفريقية

وحول تأثير دراستها بمدرسة الفنون الابداعية الدولية بإنجلترا والتى من خلالها التحقت بمركز "سانت مارتينز" التى لا تقبل بغير صفوة المتميزين إذ يلتحق بها من كل ثلاثة آلاف دارس مالا يزيد عن عشرة، قالت إن "تخصصها ساعدها على بلورة أفكارها إلى تصميمات إبداعية نجحت من خلالها في المزج بين تصميمات الموضة لعام 1939، وبين الألفية الجديدة لتجمع بين الماضي والحاضر في تصميماتها التي تعكس انطلاقة جديدة نحو المستقبل".

تضم مجموعة "تي" العديد من الموديلات المختلفة التى تلائم المرأة الباحثة عن الموضة العصرية والحرية، بخلاف ما تقدمه متاجر "تي" من أزياء تلائم المحجبات تتضمن موديلات متنوعة من بلوزات طويلة بكم وكذلك بناطيل جينز تناسب جميع الأذواق.

الجدير بالذكر أن "آن ماري" نشأت في منزل أيقونة متميزة في عالم الموضة، فهي ابنة المصممة العالمية صاحبة الماركة الشهيرة "ماري لويس" والتى لها العديد من الأفرع داخل وخارج مصر وتنفذ العديد من عروض الأزياء فى مصر وباريس ومختلف العواصم العالمية.

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