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تمارين رياضية تساعد على زيادة الوزن وشد الجسم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سمية عبد الهادي

يسعى أصحاب القوام النحيف لزيادة أوزانهم بطرق مختلفة، قد تكون باستخدام أنظمة غذائية أو أدوية علاجية، لذلك يستعرض لكم خبير اللياقة البدنية، طلعت حمزة، بعض التمارين التي تعمل على زيادة الوزن بشكل طبيعي.

-تمرين الظهر المستقيم

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يعتبر من التمارين الهامة لزيادة الوزن، ويكون من خلال الحفاظ على استقامة الظهر، ثم النزول تدريجيا للأسفل مع مراعاة حمل الأثقال المناسبة للجسم، إذ يعمل هذا التمرين على زيادة الوزن تدريجيًا ونباء العضلات.

ويفضل بجانب هذا التمرين الإكثار من تناول سعرات حرارية، واتباع نظام غذائي مناسب.

- تمرين البار قطنية

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ويكون من خلال الإمساك بالحديد مع ثني الركبة، ومراعاة استقامة الظهر، ومن الضروري في هذا التمرين حمل أوزان معينة تتناسب مع وزن الجسم،

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ويفضل إلى جانب ذلك الإكثار من تناول الفيتامينات والبروتينات مثل اللحوم والدجاج والأسماك.

-بار سكوات

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من التمارين الرياضية التي تعمل على بناء عضلات الفخذين الأمامية بشكل أساسي بالإضافة للعضلات الخلفية والساقين والأرداف والبطن وأسفل الظهر، ويعتمد هذا التمرين على حمل وزن معين من الحديد على الكتفين، والصعود والنزول تدريجيا.

يفضل اتباع نظام غذائي يعتمد على تناول البروتينات والخضروات واللحوم، بالإضافة للدهون الصحية.

- بار الصدر

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يعتبر من التمارين التي تعتمد على شد عضلات وتقوية الصدر، عن طريق حمل أوزان بين اليدين أعلى الصدر، ويمكن زيادة الوزن كل مرة أثناء التمرين، فهي بهذه الطريقة يمكنها زيادة الوزن تدريجيا، ويسمى أحيانا بتمرين الاستلقاء.

ويفضل تناول النشويات مع هذا التمرين، إضافة إلى البروتينات والخضروات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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