ما الذي يريد الحصان أن يقوله لك؟.. إليك لغة جسد الخيول

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

الخيول مخلوقات صامتة إلى حد كبير. إنها تصدر حمحمة أو جلجلة من وقت لآخر وغير ذلك فهي تتواصل عبر لغة الجسد. وتظهر المشاكل في العلاقة بين الإنسان والخيول جراء امتلاك كل منهما إدراك حسي ولغة مختلفة وهو ما يمكن أن يؤدي لسوء فهم.

"ما الذي يريد جوادي أن يقوله لي؟"، هذا سؤال يحظى باهتمام متزايد في عالم الجياد. وعندما يستطيع الشخص قراءة إيماءات هذه الحيوانات ويتواصل معها عبر لغة جسدها فهذا يسمى بـ"همس الخيول".

وتوضح يولي تسيه، وهي كاتبة حاصلة على جائزة وأيضا معالجة سلوكية للخيول من براندنبيرج بألمانيا: "غير أنه لا يمكننا سوى محاكاة لغتها لمدى محدود، لأننا طبيعيا لدينا بنية مختلفة بالكامل".

لا يمكن للبشر إبداء الاهتمام بالإنصات من خلال مد آذانهم للأمام، أو رفع الذيل لأعلى في خالة الخوف. وتقول تسيه: "لكن هناك بعض الأشياء تفهمها الخيول جيدا". فالإيماءات الكبيرة ليست ضرورية، الخيول تستقبل الحركات الصغيرة بشكل جيد للغاية. ولكن هذا يمكن أن يؤدي أيضا إلى مشاكل. فإذا كان الإنسان يشعر بعدم الأمان أو القلق أو يفتقر إلى التركيز، فإن الحصان يعلم هذا ويتفاعل بناء عليه.

إذا كنت تريد التواصل مع الجواد بشكل ودي، يجب أن تسترخ وتمد يدك ويفضل ألا تنظر للحيوان في عينيه.

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تحب بعض الخيول أن يتم النفخ بخفة في أنوفها وحتى أنها قد ترد النفخة. وبهذه الطريقة تُحي الخيول بعضها البعض.

وعند التعامل مع الخيول، من الجيد معرفة أيضا أن هذه الحيوانات تفهم فقط ردود الأفعال الفورية ولا تمتعض على الاطلاق.

وتقول تسيه: "الكثير من الأشخاص يعتقدون أن الجواد مستاء منهم. وتكمن كل المشاكل في العلاقة بين الإنسان والخيول في إضفاء الصبغة الإنسانية على الأمور".

وأحد أسباب سوء الفهم الكبيرة بين الإنسان والخيول هي إدراكها الدقيق لبيئتها. تلاحظ الخيول الحركات والروائح والضوضاء التي لا يلاحظها البشر على الإطلاق أو لا يلاحظونها سوى لاحقا. "كما أن الخيول لديها رؤية بانورامية مصحوبة بمنطقة عمياء أمامها مباشرة وخلفها"، بحسب الباحثة السلوكية مارجيت تسايتلر-فايشت من جامعة ميونخ-فاينشتفان التقنية. وعند الغسق يمكنها الرؤية أفضل من البشر وأنوفها حساسة للغاية لدرجة أنها يمكن أن تشم خوف الإنسان.

وتقول تسايتلر-فايشت: "إذا كنت تعمل مع هذه الحيوانات، فيجب أن تعلم أيضا ما الذي تراه الخيول إيجابيا وسلبيا".

وعلى سبيل المثال، الحركات السريعة دائما ما تكون مهددة. وإذا أردت أن تخرج الجواد من الاصطبل فلا تأخذ خطوة سريعة باتجاه الحيوان. ولكن إذا ما كنت تريد مكافأته، فإن كل جواد يفهم على الفور عندما يتم حك الجزء العلوي من الظهر.