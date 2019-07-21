من أعلى "السقالات".. أحمد فهمي: هنا الزاهد دمرت البيت كله

ظهر الفنان أحمد فهمي، أعلى "السقالات" المتواجدة داخل بيت الزوجية، خلال استضافته في برنامج "8 الصبح" مع الإعلامي رامي رضوان، متحدثا عن تحضيرات "عش الزوجية" مع هنا الزاهد، قائلا إن "خطيبته دمرت البيت القديم كله، وطلبت تجهيزات جديدة".

وأضاف فهمي: "خناقة عشان المشاية اللي تحت، أنا عايزها نجيلة، وهي عايزة مشاية، وجوا البيت، كل حاجة مش عجباها وكل حاجة تتغير"، متابعا: "الناس فاكرة هنا الزاهد كيوت، وخلي بالك منها، لا ده هي اللي بتعمل كل حاجة، لسه مخلص مسلسل 20 ساعة تصوير في اليوم قلت هريح، لقيتها جايبة العمال وجايالي".

Advertisements

وأكد أنه لم يتبقى أمامه سوى شهر ونصف ليُنهي تجهيزات منزله، ويقيم حفل الزفاف على هنا الزاهد، كما تحدث خلال البرنامج عن علاقته بها، وحبه لها، فضلا عن تحديد ميعاد الزفاف في شهر سبتمبر القادم.

​