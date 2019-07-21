فيديو.. أحمد فهمي من "بيت الزوجية": "محتاج عفوية هنا الزاهد في حياتي"

قال الفنان أحمد فهمي، إنه عاش حياة سعيدة مكتفيا بعمله قبل مقابلة هنا الزاهد، وذلك خلال استضافته اليوم في برنامج "8 الصبح"، مع الإعلامي رامي رضوان، "قلت خلاص أنا مش متوفق في مسألة الجواز دي، وكانت حياتي شغل وخروج مع صحابي، ومكنتش بفكر في الجواز خالص، وبالمقاييس المنطقية مستحيل تتكون علاقة بيني وبين هنا".

وكشف سبب انجذابه لهنا الزاهد، وذلك خلال وجوده في بيت الزوجية حيث صور للبرنامج المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، قائلا: "العفوية اللي عندها، وأنها طبيعية أنا كنت محتاج ده في حياتي، ومش عايز فيك، وده اللي شدني ليها، مكنتش عامل حسابات، لكن في اللا وعي رحت للإنسان اللي عايزه".

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وأكد أنه استستلم لهنا الزاهد، وواثق في حبه لها، ووحبها له، "هي اكتر واحدة وصلت معايا إني عايز اعملها كل حاجة، أنا حاببها جدا وواثق أنها هتعملي كل حاجة أنا عايزها".

وأعلن أحمد فهمي عن موعد زفافه على هنا الزاهد خلال البرنامج، مؤكدا أنه سيكون في سبتمبر المقبل، وأن جميع التجهيزات في بيت الزوجية كانت تحت إشرافها وبطلبها.

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