خوفا من عودة قاتل متسلسل.. مقتل زوجان بالرصاص يصيب كنديين بالزعر

خلقت جريمة قتل مروعة في كندا، حالة من الذعر والقلق الشديد لدى المواطنين، على طريق سريع سئ السمعة يُعرف باسم "الطريق السريع للدموع"، الذي تحدث فيه جرائم غامضة، معتقدين أن "قاتل متسلسل قديم عاد من جديد لممارسة القتل هناك".

وقع على الطريق الذي يبلغ طوله 450 ميلا، جرائم عدة راح على إثرها كثير من الضحايا حيث كانت أول عملية قتل واختفاء عام 1969، عندما تم العثور على جثة "غلوريا مودي"، صاحبة الـ26 عامًا، بعد فشلها في العودة إلى المنزل، وبعد 6 سنوات تم العثور على مونيكا إيغنا، البالغة من العمر 15 عامًا، داخل حفرة.

وبعد مرور أكثر من 19 عامًا تجددت الجرائم وعادت من جديد، عام 1988، حيث عثر على جثة ألبرتا ويليامز بعد شهر من الإبلاغ عن فقدها، وفي عام 1994، تم العثور على جثث 3 مراهقات من السكان الأصليين ملقاة على جانب الطريق، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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ويعد الزوجان الضحية الخامسة على الطريق في عام واحد، بعد وفاة 3 نساء أو اختفائهن في عام 2018.

وشوهدت شانتيل كاثرين سيمبسون لآخر مرة في شرفتها، 4 يوليو من العام الماضي، قبل العثور على سيارتها خاوية في اليوم التالي، وبعد أسبوعين تم اكتشاف جسدها في نهر سكينا، ولكن لم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

واختفت جيسيكا باتريك، 18 عامًا، بعد 3 أسابيع فقط من آخر مرة شوهدت بها في ماكدونالدز على الطريق السريع.

وتم العثور على رفاتها أسفل جسر شديد الانحدار في 15 سبتمبر، وفي 23 ديسمبر، اختفت سينثيا مارتن البالغة من العمر 50 عامًا من هازلتون القريبة، ولم تتم مشاهدتها منذ ذلك الحين.

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