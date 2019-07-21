مع كوبين من شاي "خمسينة"، وعلى "كراكيب" تجهيز عش زوجية الفنانيّن أحمد فهمي وهنا الزاهد، حل فهمي ضيفا على برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، اليوم، متحدثا عن تحضيرات الزفاف، وميعاد الزواج.
وأعلن فهمي لأول مرة، موعد زفافه، قائلا إنه سيكون سبتمبر المقبل، مضيفا: "في شهر 9 إن شاء الله هسافر يوم 20 أغسطس، وهرجع 9-9 نعمل الفرح، ونسافر ونرجع على نصف شهر 9 أو يوم 20 نكمل شغل"، مضيفا أنها سنة مضغوطة بالنسبة له.
وقال إن تحديد ميعاد الزفاف جاء بعد ضغوط عمل خاضاها سويا، حيث عملا معا لمدة 18 ساعة يوميا، على مدار 4 أشهر في مسلسل "الواد سيد الشحات"، "وعشان كدة قلت اتحملنا مع بعض حاجات كتير، يبقى هنقدر نعدي مع بعض أي حاجة، هنا دخلت (هنا) في الشقة بالبلولدزات عشان نجهز الدنيا".
وأكمل فهمي حديثه متغزلا في الزاهد: "أنا واحد مكنتش عايز اتجوز أصلا خلاص، بس مبسوط وأنا بعملها كدة، وحاسس إن هي تستاهل ده، وعلي ربيع قالي مش هصدق غير لما أشوفك ببدلة الفرح في الكوشة".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. من داخل عش الزوجية.. أحمد فهمي يعلن ميعاد زفافه على هنا: تستاهل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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