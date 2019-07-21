نصائح لعلاج طفح الحفاضات

يصاب الأطفال بالطفح الجلدي نتيجة ارتداء الحفاضات لفترة طويلة، تهيج جلد الطفل من نوع معين من الحفاضات، حساسية الطفل من المنظفات، كالصابون أو المناديل المبللة أو مراهم الترطيب التي تسخدمها الأم لمحاولة ترطيب الجلد، وهناك بعض النصائح التي يجب على الأم اتباعها لعلاج طفح الحفاضات منها كما ذكرها موقع "Daily Medical".

التأكد من نظافة الحفاضات

يجب تغير الحفاظ عندما يكون مبلًا أو متسخًا، قد يحتاج الأطفال إلى ما يصل 10 أو 12 تغييرا في الحفاظ يوميًا.

تنظيف الجلد بطريقة صحيحة

يجب تجنب استخدام أي أداة خشنة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من تهيج الجلد، قم بمسح الجلد من الأمام إلى الخلف باستخدام الماء فقط أو مناديل الطفل.

Advertisements

مراهم واقية

استخدام مراهم واقية من طفح الحفاضات وخاصة تلك التي تحتوى على أكسيد الزنك الذي يضمن الجفاف ويشكل طبقة عازلة تمنع احتكاك الجلد.

تهوية الجلد

قم بتهوية الجلد والتأكد أن منطقة الحفاضات جافة تماما قبل وضع الحفاظ النظيف.

الحفاظ على الحفاضات فضفاضة

حافظ على الحفاضات فضفاضة بعض الشيء حتى يتمكن الهواء من الدخول والخروج.

​