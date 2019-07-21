جددي بأطباقك الرئيسية، وحضري لأولادك فتة داوود باشا الشهية، باللوز المحمص، وقدميها مع المُقبلات والشوربة.

وإليكِ طريقة عمل فتة داوود باشا بخطوات الشيف سالي فؤاد.

مقادير فتة داوود باشا

لحمة مفرومة.

بصلة مفرومة.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة بهارات مشكلة.

ملعقتين بقسماط.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة زيت.

2 كوب عصير طماطم.

رغيف شامي أسمر.

كيلو زبادي.

نصف كوب طحينة.

ربع كوب عصير ليمون.

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ثوم بودرة.

لوز محمص.

بقدونس.

طريقة تحضير فتة داوود باشا

قومي بتحميص العيش وتكسيره.

شوَّحي الثوم في الزيت ثم أضيفي له عصير الطماطم والملح والفلفل.

اخلطي البصل مع اللحمة المفرومة والملح والفلفل والتوابل المشكلة، ثم أضيفي البقسماط وقلبيهم جيدا، ثم شكلهيا إلى كرات، وشوحيها في ملعقة من الزيت حتى تصل الى اللون البني الفاتح.

ضعي كرات اللحم في الصلصة.

اخلطى الطحينة مع الزبادي، ثم أضيفي عصير الليمون.

ضعي العيش المحمص في طبق التقديم، ثم أضيفي صلصة الزبادي، ثم الكفتة بالصلصة.

زيِّنِي الطبق باللوز المحمص والبقدونس وقدميها.

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