نيويورك ـ لايف ستايل
تمكَّنت بيونسيه من أن تبدو أنيقة فى أي مظهر تختاره، بداية من تجعيد الشعر وصولًا إلى موجات الشوكولاتة الداكنة أو الشعر "الويفى"، ولكنها تستطيع أن تبرز جمالها أكثر عندما تختار عمل الضفائر المختلفة.
وظهرت بيونسيه بالضفائر في العديد من الأغانى الخاصة بها مثل "Lemonade" و "Say My Name" و "Destiny Child"، كما استعانت بالضفائر للظهور على السجادة الحمراء في الكثير من الفعاليات والأحداث والمهرجانات.
وظهرت بيونسيه مثلا في العرض الأول لـ The Lion King، بموجات من الراستا المضفرة جيدا، واختارت معها أن تضع مكياج هادىء، والكثير من الأقراط، كما تألَّقت على السجادة الحمراء لحفل الجرامي في عام 2018، بالضفائر التي ربطتها فى شكل ذيل حصان.
اقرا ايضاً:
بيونسيه تخطف الأنظار بحقيبة باللّون الأخضر النعناعيّ
وصففت بيونسيه شعرها في عام 2016، فى حفل جوائز MTV Video Music Awards من خلال ربط ضفيرتين صغيرتين على جانبى رأسها، والتقت الضفائر الأصغر في تاج رأسها، وجمعتهم بجديلة فرنسية في الخلف أسفل مركز رأسها، حسبما نشر موقع " popsugar ".
قد يهمك ايضاً:
بيونسيه تتألق بفستان مثير خلال عرض فيلمها الجديد
بيونسيه تتألق بإطلالة مميزة ومبهرة في افتتاح "الأسد الملك"
كانت هذه تفاصيل خبر "بيونسيه" قصة عشق لا تنتهى مع الضفائر والأناقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.