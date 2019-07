"بيونسيه" قصة عشق لا تنتهى مع الضفائر والأناقة

تمكَّنت بيونسيه من أن تبدو أنيقة فى أي مظهر تختاره، بداية من تجعيد الشعر وصولًا إلى موجات الشوكولاتة الداكنة أو الشعر "الويفى"، ولكنها تستطيع أن تبرز جمالها أكثر عندما تختار عمل الضفائر المختلفة.

وظهرت بيونسيه بالضفائر في العديد من الأغانى الخاصة بها مثل "Lemonade" و "Say My Name" و "Destiny Child"، كما استعانت بالضفائر للظهور على السجادة الحمراء في الكثير من الفعاليات والأحداث والمهرجانات.

وظهرت بيونسيه مثلا في العرض الأول لـ The Lion King، بموجات من الراستا المضفرة جيدا، واختارت معها أن تضع مكياج هادىء، والكثير من الأقراط، كما تألَّقت على السجادة الحمراء لحفل الجرامي في عام 2018، بالضفائر التي ربطتها فى شكل ذيل حصان.

وصففت بيونسيه شعرها في عام 2016، فى حفل جوائز MTV Video Music Awards من خلال ربط ضفيرتين صغيرتين على جانبى رأسها، والتقت الضفائر الأصغر في تاج رأسها، وجمعتهم بجديلة فرنسية في الخلف أسفل مركز رأسها، حسبما نشر موقع " popsugar ".

