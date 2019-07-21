طبيب تجميل: نقص الأستروجين لدى السيدات يغير شكل الوجه عند سن الـ40

قال الدكتور كريم رفلة، استشاري جراحة التجميل والحروق، وعضو كلية الجراحين الملكية في إنجلترا، إن المرأة في عمر الأربعين والخمسين ينقص بداخلها هرمون الإستروجين، وهو المسؤول عن حيوية كل أنسجة جسدها وجمالها.

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وأضاف "رفلة"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "MBC مصر"، أن عضلات السيدات تبدأ في الضعف بسبب نقص هذا الهرمون من جسدهن، وهو ما يؤدى لتغيرات جسمانية ونفسية.

وأكد استشاري جراحة التجميل والحروق، أن هذا الأمر يؤثر على شكل الوجه وتكوينه، ويجعله يتغير بعد سن الأربعين.

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