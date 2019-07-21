جلسة تصوير خاصة للعائلة الملكية في قصر هويس تن بوش في هولندا

ظهرت أميرات هولندا جميعهن في صورة رسمية صادرة عن العائلة المالكة الهولندية، في قصر هويس تن بوش، بهولندا.

وظهرت الملكة ماكسيما والملك ويليام ألكساندر، مع الأميرات كاثرينا، 15 عامًا، ألكسيا، 14 عامًا، وأريان، 12 عامًا، في صور رسمية جرت في قصر هويس تن بوش، في لاهاي، أحد المساكن التي تملكها العائلة المالكة في هولندا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وظهرت الأميرات الثلاثة مع والدهن، ولفتن الانتباه والأنظار لهن خلال التقاط الصور الرسمية.

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وارتدت جميع الأميرات ثيابًا صيفية، لكنهن ظهرن فى إطلالات مختلفة، تميز كل واحدة عن الأخرى، إذ ارتدت كاثرينا أماليا، وهي الأكبر سناً من الثلاثة، فستاناً جميلاً بلا أكمام بلون برتقالي فاتح مع الدانتيل الشفاف في العنق والخصر، وظهرت تشبه والدتها بشكل كبير، كما ارتدت حذاء رقيقا من الألوان المحايدة والمجوهرات.

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في ما كان من المحتمل أن ينم عن الذوق في سن المراهقة، استخدمت طلاء الأظافر الأسود، وهو أمر مستهجن في صفوف الأسرة الملكية البريطانية.

فيما ظهرت الكسيا بفستان أزرق داكن، بنقشة مميزة، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة، وظهرت أريان فى فستان باللون الأحمر، بنقشة بيضاء، وارتدت حذاء رياضي.

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