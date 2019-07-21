بالعسل والألوفيرا.. اصنعي بنفسك ماسك سريع لتفتيح البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

يقدم لكم "الخليج 365" ماسك العسل والألوفيرا لتفتيح البشرة في دقائق، وفقًا لموقع " BIOMEDICAL HEALTH NEWS".

المكونات:

عسل

ليمون

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ألوفيرا

الطريقة:

مزج المكونات جميعها، بحيث يتم خلق خليط من العسل والليمون والألوفيرا.

تطبيق الماسك على البشرة بعد 5 دقائق من المزج، مع التدليك بصورة دائرية لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

إزالته بالماء الدافئ ثم البارد لغلق المسام، بعدها سيتم ملاحظة حدوث توهج بالبشرة.