بالعسل والألوفيرا.. اصنعي بنفسك ماسك سريع لتفتيح البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -
يقدم لكم "الخليج 365" ماسك العسل والألوفيرا لتفتيح البشرة في دقائق، وفقًا لموقع " BIOMEDICAL HEALTH NEWS".
المكونات:
عسل
ليمون
ألوفيرا
الطريقة:
مزج المكونات جميعها، بحيث يتم خلق خليط من العسل والليمون والألوفيرا.
تطبيق الماسك على البشرة بعد 5 دقائق من المزج، مع التدليك بصورة دائرية لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.
إزالته بالماء الدافئ ثم البارد لغلق المسام، بعدها سيتم ملاحظة حدوث توهج بالبشرة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.