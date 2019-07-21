دون الحاجه للأدوية..الحيوانات قد تساعد في محاربة الألم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

قالت باحثون إن الحيوانات الأليفة قد تستطيع مساعدة أصحابها في ممارسة أساليب للسيطرة على الألم المزمن دون الحاجة إلى دواء، بحسب ما جاء بموقع "الاتحاد الإماراتي".

وكتب فريق الدراسة في دورية (طب الشيخوخة التطبيقي) أن أصحاب حيوانات أليفة، تزيد أعمارهم عن 70 عاماً ويعانون من آلام مزمنة، قالوا إن الحيوانات تدخل على حياتهم الفرح والضحك وتساعدهم على الاسترخاء وتبقيهم نشيطين وتشجعهم على عادات طيبة أخرى يمكن تنظيمها للسيطرة على الألم.

وقالت ماري جينيفيتش، وهي باحثة زميلة في كلية الصحة العامة بجامعة ميشيجان في مدينة آن أربور، إن "هناك اهتمام أكبر من أي وقت مضى بكيفية استخدام الناس لاستراتيجيات إدراكية وسلوكية للتحكم في الآلام المزمنة الشائعة مع الاعتماد بشكل أقل على الدواء، وهو ما يرجع إلى حد ما لأزمة تعاطي الأفيون".

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وأضافت "الأمر مهم بشكل خاص للمسنين الذين يتعرضون كثيراً لأضرار جانبية أسوأ للأدوية مقارنة بمن هم أصغر منهم سناً".

وشكّل فريق البحث مجموعات تركيز من 25 شخصاً لديهم كلاب وقطط وعانوا آلاماً مستمرة على الأقل لنصف فترة الشهور الستة الماضية.

ووصف أصحاب الحيوانات الأليفة كيف أثرت حيواناتهم على أسلوب حياتهم اليومي وصحتهم، بما شمل الألم والإجهاد.