موضة مانيكير الصيف.. تلائم الساحل والسهرات

الرسومات على خلفية شفافة أو بيضاء، هي أكثر ما يميز ألوان مانيكير الصيف في 2019، هذا بالإضافة إلى ألوان الميتاليك التي تلائم السهرات، بينما تدرج الألوان للخروجات والكاجوال.

ويستعرض التقرير التالي، أبرز موضة المانيكير، بحسب ما نشرته مجلة "جلامور" المتخصصة في الموضة والجمال.

الأناناس والبطيخ

زيني أظافرك برسومات مستوحاة من البطيخ والأناناس، وهي فواكه استوائية ترمز للصيف، والانطلاق والانتعاش.

طائر الفلامنجو كذلك، موضة للرسم على الأظافر، حيث يجعلك وكأنك في رحلة استوائية بمزيج من اللونين الوردي والأبيض.

تدرج الألوان

يمكنك استخدام أكثر من طلاء أظافر، في صنع تدرج اللون الواحد، أو عدة ألوان، فهذا يضفي حركة ولمسة جريئة على أظافرك، واغمسي إسفنجة في المانيكير، وضعيها على أظافرك للمزج.

لمسة من الآيس كريم

يمكنك وضع عدد من الألوان في كل يد على حدة، وزيِّنيها باللون الأسود من أعلى الظفر، ليصبح مثل الآيس كريم، فهو أكثر ما يعبر عن الصيف.

ميكس الفواكه

ضعي على كل إصبع لون وشكل مختلف، لفاكهة صيفية، فهذا اللون الجرئ يلائم الشاطئ، ويضفي بهضجة.

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تكنيكولور

عادت موضة الـ"تكنيكولور"، أو الألوان المختلفة، ولكن هذه المرة، من الألوان النود، والمات.

روح البحر

يمكنك رسم طلاء أظافر مستوحى من الشاطئ، وزرقة البحر، ونجمة بحر حمراء كذلك، لتضفي نوعا من المرح والمغامرة.

الميتالك

تنتشر ألوان الميتالك هذا الصيف بشكل كبير، وتلائم السهرات والخروجات الليلية.

الفلوريش

الألوان الزهرية، والزهور كذلك هي موضة هذا الصيف 2019.

إليكتريك كولورز

تستمر موضة الألوان الفسفورية، منذ عدة مواسم وهي ملائمة لصيف 2019.

المايو

يمكنك رسم جزء من نقشة المايو على أظافرك، لتصنعي علاقة ما بين المايو وطلاء الأظافر، وإذا كان "سادة"، لوَّنِي جزءا منها بلون المايو.

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