هنادي مهنا: "مستعدة أعتزل الفن لو لقيت الراجل اللي في خيالي"

قالت الفنانة هنادي مهنا، إنها لم تؤجل قرار الزواج، غير أنها لم تلتق حتى الآن بالشخص المناسب لها، خصوصا مع وجود شروط لشريك حياتها لم تعثر عليها في أحد بعد.

وأضافت "مهنا" خلال استضافتها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر فضائية "النهار"، أنها تتمني الارتباط برجل شهم وجدع وكريم وناجح وطيب: "أتمنى يكون طويل عشان مش هبطل ألبس كعب ويكون شرقى جدا"، موضحة أن شخصية الرجل هي أكثر ما يشدها له عن مظهره الخارجي.

وأكدت أنه وفي حال طلب منها شريك حياتها اعتزال الفن، ستفعل، خاصة إذا كان به الصفات التي تتمناها.

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