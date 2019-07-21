تصريح صادم من هبة قطب: "الستات دلوقت مش بيوصلوا للأربعين مع الدورة الشهرية"

قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، إنه من الصعب وصول السيدات حاليا إلى سن الأربعين مع استمرار الدورة الشهرية الخاصة بهن: "الستات مش بيوصلوا للأربعين أصلا.. دي حاجة معروفة".

وأضافت "قطب"، خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن هرمون الكولاجين الخاص بالسيدات، وظيفته ملء الفراغات بين الخلايا والأنسجة في جسد المرأة، ما يعطيها الكثافة والقوام، وهو المكون للجسد ككل.

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وأوضحت أن القناة الجنسية الخاصة بالسيدات، يصيبها الترهل، بسبب كثرة الولادة الطبيعية، والذي يؤدى لاتساع في القناة المهبلية، الأمر الذي قد يحدث قبل سن الأربعين.

وأكدت أن السيدات اللاتي تمارسن الرياضة، وتحافظن على الأغذية المناسبة لأجسادهن، هن الأقل عرضة لمثل تلك المشكلات التي تظهر مع تقدم العمر، مشيرة إلى أنه ومع حدوث ذلك، تتأثرن بشكل كبير، وتفقدن الثقة بأنفسهن.

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