كلمة "آسف" تؤثر سلباً على الثقة بالنفس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

وفقاً لبحث أجري مؤخراً في بريطانيا على أكثر من 1000 شخص حسب المعهد النفسي بلندن، فإن كلمة "آسف" ربما تكون من أكثر الكلمات التي تؤثر سلباً على ثقة المرء بنفسه، حسب ما جاء في موقع "24 الاماراتي".

وبحسب الدراسة فإن الكلمات التي نستخدمها يومياً وعادات الكلام لدينا لها تأثير قوي جداً على الطريقة التي نشعر بها تجاه أنفسنا، إذ يمكن أن تجعلنا عبارات مثل "آسف" في موقف دفاعي وضعيف أمام الآخرين، إضافة إلى أن الإفراط بالاعتذار يؤثر سلباً على ثقتنا بأنفسنا.

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كما أشارت الدراسة إلى أن المرء الذي يفرط في استخدام كلمة آسف، ويستخدمها في غير محلها، ستكون صورته أمام الآخرين سلبية وضعيفة.

ووفقاً للباحثين فإن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة، والذين أفرطوا في استخدام كلمة "آسف" أثناء الحديث مع الآخرين، كانوا أكثر عرضة للتقييم الذاتي المنخفض.

وأشار الباحثون إلى أن الاعتذار من الآخرين أمر ضروري، ولكن يجب أن يكون في محله، وأكدوا على عدم استخدام عبارات الأسف والندم في مواقف لا تستدعي ذلك، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا.