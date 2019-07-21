تعرفي على الطريقة الصحيحة لتنظيف فم طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يعتقد بعض الآباء أن تسوس الأسنان ليس أمراً مقلقاً بالنسبة لطفلك، وأن العناية بأسنانه يمكن أن تبدأ لاحقاً بعد أن تنمو بالكامل. لكن الحقيقة أن تأثير بكتريا الفم على الأسنان اللبنية وعلى اللثة يترك أثراً سلبياً، والبدء مبكراً في تنظيف فم الرضيع منذ ولادته يحمي اللثة والأسنان التي ستنمو، حسب ما جاء في موقع "24" الاماراتي:

كيف تنظف فم طفلك:

-ابدأ أولًا بغسل يديك جيداً بالماء والصابون.

-استخدم قطعة قطن أو قماش صغيرة جداً وبللها بماء نظيف، ولفّها حول إصبعك.

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- ضع إصبعك داخل فم الرضيع وامسح اللثة العليا ثم السفلى.

- عند محاولة إدخال إصبعك في فم الصغير لا تستخدم القوة لفتحه، فقط قرب إصبعك وانتظر حتى يفتحه هو.

-إذا حاول الصغير عض إصبعك لا تنزعج، ولا تتوقف عن مسح وتنظيف لثته، عندما تواصل سيتوقف هو عن العض ويعتاد على طريقة تنظيف الفم.

- حاول أن تمسح وتنظف أركان الفم من الداخل والجانب الداخلي من خد الطفل.