طبيب أمراض النساء: المرأة تخلق بـ 2 مليون بويضة تتناقص حتى سن الـ 50

قال الدكتور عمرو النوري، أستاذ أمراض النساء والتوليد وزميل الكلية الملكية في لندن، إن الفتاة عندما يتم ولادتها، يخلق الله بها ما يقرب من 2 مليون بويضة، تقلّ بالتدريج حتى سن البلوغ، لتصل إلى 400 ألف، ثم تنخفض بنحو ألف شهريا، وبحلول سن الـ 50 تختفي تلك البويضات.

وأضاف "النوري" خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن عدد البويضات يقل بشكل كبير منذ سن الـ 40 وحتى الـ 50: "الهرمون المسؤول عن جمال المرأة، يبدأ في التناقص الواضح من سن الأربعين للخمسين".

وأكد استاذ أمراض النساء والتوليد، أن نقص هرمون الاستروجين في سن الخمسين، يؤدى لضعف نسبة الكالسيوم في الجسد، والذي يقل تدريجيا منذ سن الـ35، وتقل تلك النسبة بشكل أكبر حتى سن الخمسين: "بيحصل ضعف في العظام، وممكن السيدة تدخل في هشاشة العظام، خاصة إذا حدث انقطاع مبكر للدورة الشهرية أو الهرمونات الخاصة بها".

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