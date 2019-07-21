قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل الكوكيز بالتوت، وذلك من خلال برنامج "اتفضلوا عندنا" المذاع عبر قناة "CBC سفرة"، وهي من الحلويات الأوروبية التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل الكوكيز بالتوت 2 كوب فراولة. 1 كوب توت أسود كور. 6 بيضات. 1 كوب لبن. 1 كوب سكر بودرة. 1 ملعقة صغيرة قرفة. رشة جوزة الطيب. Advertisements 1 كوب كريم تشيز. عجينة كوكيز جاهزة. كريم شانتيه. طريقة عمل كوكيز بالتوت يخفق البيض مع اللبن والقرفة. في بولة أخرى يخفق كريم التشيز بالسكر ثم يضاف عليها خليط البيض. يقلب الخليط جيدا بالمضرب الكهربائي. ثم تقطع عجينة الكوكيز مكعبات صغيرة ثم تضاف والتوت والفراولة المقطعة. ويقلب الخليط جيدا. ثم بوضع الخليط في بايركس. ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج ثم تقدم وتزين بالكريم شانتيه والسكر البودرة. ​

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