"الإفتاء" تجيب على حكم دفن المرأة مع الرجل

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على أحد السائلين عبر دار الإفتاء المصرية، على "حكم دفن السيدات مع الرجال في قبر واحد".

وفي الفتوى التي حملت رقم 3333، أجاب الدكتور علي جمعة، أنه لا يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد، إلا عند الضرورة القصوى فقط، وبشرط أن يجعل بينهما حاجزا من التراب، وأن يقدم الرجل على المرأة، بأن يكون هو في الأمام، والمرأة في الخلف.

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