أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على أحد السائلين عبر دار الإفتاء المصرية، على "حكم دفن السيدات مع الرجال في قبر واحد".
وفي الفتوى التي حملت رقم 3333، أجاب الدكتور علي جمعة، أنه لا يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد، إلا عند الضرورة القصوى فقط، وبشرط أن يجعل بينهما حاجزا من التراب، وأن يقدم الرجل على المرأة، بأن يكون هو في الأمام، والمرأة في الخلف.
كانت هذه تفاصيل خبر "الإفتاء" تجيب على حكم دفن المرأة مع الرجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.