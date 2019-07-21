يعتبر الدجاج من الأكلات التي تعتبر من الضروريات على المائدة المصرية، والتي تتفنن الكثير من السيدات في طريقة اعداد الدجاج من طريقة لأخرى، وإليكِ طريقة تحضير الدجاج بالمشمش المجفف على طريقة الشيف الشربيني المقادير كمون كركم مرقة صدور دجاج مشمش مجفف بصل قرفة حبهان كريمة لباني زيت ملح فلفل أسود Advertisements طريقة التحضير - قطعي البصل شرائح وضعيه في طاسة بها زيت حتى يحمر ثم قطعي المشمش المجفف وأضيفيه إلى الطاسة. - قطعي الثوم وأضيفيه إلى الطاسة ثم قطعي الدجاج مكعبات وتبليه بالبهارات والقرفة والكمون والكركم. - أضيفي الدجاج المتبل إلى الطاسة ثم أضيفي الملح والفلفل واستمري في التقليب. - أضيفي قليلا من الماء واتركيها لتنضج على نار هادئة. - أضيفي الكريمة اللباني قبل أن ترفعيها عن النار وقدميها ساخنة. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الدجاج بالمشمش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.