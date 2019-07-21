أعراض الفتق السري.. السعال أحدها

يصاب العديد من الأطفال بـ الفتق السري، وهو بروز النسيج الداخلي للأمعاء، خلال الفتحة الموجودة في عضلات البطن، والتي يمر من خلالها الحبل السري قبل الولادة، ويمكن ملاحظته عند انفعالات الأطفال، كالبكاء، والضحك، من خلال ملاحظة بروز السرة. وإليكِ أعراض الفتق السري، حسبما ذكرها "mayoclinic": أعراض الفتق السري في انتفاخ وتورم بالقرب من السرة. السعال. Advertisements الشعور بالإجهاد. تقلبات في البطن. الشعور بالألم عند ملامسة تلك المنطقة. ​

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