طريقة عمل كفتة الجمبري بالصلصلة

يمكنك تقديم الجمبري لأطفالك وأسرتك بشكل مختلف، وبالإضافة إلى كفتة الجمبري التقليدية، يمكنك عمل كفتة جمبري بالصلصة، وتقديمها مع الأرز الأبيض. المقادير 1/2 كيلو جمبري كوب أرز بقدونس مفروم شبت كزبرة خضراء ثوم مفروم بصل مفروم ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة) كمون زيت دقيق Advertisements لعمل صوص الطماطم عصير طماطم كمون ناعم ثوم زيت ملح وفلفل أسود طريقة التحضير يطحن الأرز مع البصل والشبت والبقدونس والكزبرة والثوم المهروس، والبهارات. يضاف الماء والجمبري ويهرس مع الخليط. يضاف معلقة كبيرة دقيق وملح وفلفل. تشكل الكفتة أصابع وتحمر في الزيت. طريقة تحضير الصوص يحمر الثوم المهروس في الزيت، ويضاف الملح والفلفل. يضاف عصير الطماطم والكمون وتسبك. توضع على الكفتة وتقدم. ​

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