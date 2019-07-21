استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من مزاعم بعض الفتيات بأن الحجاب ليس فريضة وأخريات أكدوا أنه ليس من الإسلام، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc".
وقال الجندي، إن هناك أناسا اهتزت عقيدتهم وبعدوا عن الدين، وأخريات خلعن الحجاب بحجة أنه ليس من الإسلام، مضيفًا: "اللي بتقول الحجاب مش فرض وبتحرمه، طب وهي بتحج لابساه ليه، لو تقدر تؤدي فريضة الحج بدونه، يبقى عادي ليس فرض".
وتابع: "لو لم يكن الشعر عورة للمرأة لكان لها أن تكشفه أثناء أداء مناسك الحج".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الجندي منتقدا إنكار فتيات لفريضة الحجاب: "تقدري تحجي من غيره؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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