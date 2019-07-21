الامارات | معرض تشكيلي وشِعر في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض تشكيلي وشِعر في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت إمارة رأس الخيمة «معرض إلهام للفنون الجميلة والتجريبية المعاصرة»، في نسخته الأولى بأبراج جلفار، والذي شهد أيضاً فعالية ذاكرة الشعر المرئية باستخدام نصوص شعرية كتبها شعراء من رأس الخيمة، وتم تحويلها إلى لوحات فنية، وذلك بمشاركة الشعراء: أحمد العسم، بتول آل علي، رهف المبارك، أمل إسماعيل، اسيل الرملاوي، زينب الرفاعي، فاطمة المعمري، ناصر الزعابي، والفنان حكيم الحاج.

وحظي المعرض التشكيلي بالمتابعة والاهتمام والحضور اللافت من الجمهور، كونه يمثل نقطة مضيئة في سماء الفنون والإبداع والثقافة في رأس الخيمة.