الامارات | رسالة في زجاجة عمرها 50 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة في زجاجة عمرها 50 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر طفل أسترالي على رسالة داخل زجاجة، تطلب صديقاً للمراسلة على شاطئ ناءٍ في جنوب أستراليا، بعد نحو 50 عاماً من إلقائها في المحيط الهندي.

ووجد الطفل، جياه إليوت، الزجاجة بين كثبان رملية على شاطئ تاليا بشبه جزيرة إير في ولاية جنوب أستراليا، بينما كان والده بول يصطاد. وكسر الأب الزجاجة وعثر على الرسالة بداخلها.

وكاتب الرسالة شخص يُدعى بول جيلمور، ويرجع تاريخها إلى يوم 17 نوفمبر عام 1969، وتكشف أن جيلمور كان يبلغ من العمر وقتئذ 13 عاماً، وهو من إنجلترا وكان في طريق الهجرة إلى ملبورن، وكتب الرسالة على ما يبدو وهو على متن السفينة فيرستار أثناء رحلتها إلى أستراليا. وطلب جيلمور رداً من أي شخص يعثر على الرسالة.

وردّ الأب على الرسالة بعدما ساعدت هيئة الإذاعة الأسترالية على اقتفاء أثر صاحبها، وتبين أنه عاد من جديد إلى المملكة المتحدة. وذكرت الإذاعة الأسترالية أن التواصل بين الرجلين هذه المرة تم عبر وسائل أكثر تطوراً.