الامارات | طالبات من جامعة أبوظبي في رحلة تعليمية إلى أسكتلندا

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات من جامعة أبوظبي في رحلة تعليمية إلى أسكتلندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة أبوظبي عن مشاركة ثلاث طالبات إماراتيات في رحلة تعليمية إلى مدينة دندي في أسكتلندا، بعد أن تم اختيارهن للمشاركة في برنامج للتبادل الطلابي، بهدف تعزيز التبادل العلمي والمعرفي وبناء الجسور الثقافية بين البلدين. وكجزء من البرنامج التدريبي الصيفي لكلية آل مكتوم للتعليم العالي في أسكتلندا، يهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة للتعرف إلى الحضارات والثقافات المختلفة، وتوسيع آفاقهم الأكاديمية، وإعدادهم للنجاح في المستقبل، وتنمية قدراتهم لتولي مناصب إدارية وقيادية على الصعيدين المحلي والدولي. وشاركت مريم الشحي وخلود الكعبي وعفرا الغيثي، في هذه الرحلة، تحت إشراف كيلي بلاكبيرن، مدير أول قسم التوظيف وعلاقات الخريجين في جامعة أبوظبي، برفقة ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ومنصور عبدالله خلفان بالهول، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة. وقالت كيلي بلاكبيرن: «نسعى في جامعة أبوظبي دائماً إلى توفير تجربة أكاديمية فريدة لطلبتنا طوال فترة تعلمهم في الجامعة، ويعد البرنامج التدريبي الصيفي لكلية آل مكتوم للتعليم العالي، فرصة فريدة لتعزيز المهارات القيادية لدى الطلبة من خلال التفاعل مع أقرانهم من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من أعرق الجامعات، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في اللقاءات المباشرة مع نخبة من أبرز الشخصيات والقيادات الأكاديمية المؤثرة في المملكة المتحدة ودبلن». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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