الامارات | العثور على 50 «حوت ربّان» نافقة

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 50 «حوت ربّان» نافقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت محطة «آر يو في» الإذاعية في آيسلندا، إن سيّاحاً أميركيين كانوا على متن مروحية فوق منطقة بشرق آيسلندا، عثروا على 50 من «الحوت الربّان» نافقة على الشاطئ.

واكتشف السائحون الحيتان النافقة، أول من أمس، عندما كانت المروحية تحلق فوق شبه جزيرة «سنايفيلسنيس»، وقاموا بتصوير المشهد بالفيديو ثم أبلغوا الشرطة بالأمر.

وينتمي هذا النوع من الحيتان، وهو من أكبر الأنواع، إلى عائلة «الدلافين»، ولم تتضح كيفية وصول هذه الحيتان إلى الشاطئ، أو منذ متى وهي موجودة هناك.

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ونقلت المحطة الإذاعية، أن أحد التفسيرات الممكنة أن عائلات هذا النوع من الحيتان تتسم بالعلاقات الاجتماعية القوية، ما يعني أنها قد تتبع بعضها بعضاً إلى الشاطئ.

وأن المياه الضحلة تجعل من الصعب على الحيتان السباحة من أجل العودة إلى المياه العميقة.

ومن الشائع أن تتقطع السبل بأفراد هذا النوع من الحيتان في هذا الوقت من العام، وبأعداد غير معتادة.