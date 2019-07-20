قبل منى إش إش وماجد المصري.. مشاهير أحيوا الذكرى مع "الطليق"

صورة قديمة قد يعود تاريخها إلى سنوات طويلة مضت، ولكنها كانت كافية لتثير الجدل بعد إعادة نشرها على موقع "إنستجرام"، وضعت الفنانة منى إش إش زوجها السابق ماجد المصرى في موقف محرج عندما قامت بإعادة مجموعة من الصور خلال فترة زواجهما، وهو ما أثار تساؤلات حول عودتهما معا، وهو ما نفاه "المصري"، نهائيا في صورة نشرها عبر "إنستجرام" برفقة زوجته الحالية معلقا: "أنت الحب الكبير الأول والأخير".

يعتبر البعض أن نشر صورة برفقة زوجته هي "وصفة مضمونة" لدحض أي شائعات أو للخروج من أي مأزق، وهو ما اتبعه المطرب الجزائري الشاب خالد، عندما وضعته الفنانة "فلة" في موقف حرج بتصريحتها حول علاقة حب قديمة جمعتهما ولكنها لم تستمر، حيث إن تلك الأمور "قضاء وقدر" على حسب تعبيرها، بينما نشر الشاب خالد صورة عبر حسابه على "إنستجرام" تجمعه بزوجته، قائلا: "حبي الأول وزواجي الأول والأخير ونور حياتي، أعطتني خمسة أبناء رائعين، كما منحتني السعادة حتى أستمر في إيصال الفرح لجمهوري، أحبك يا سميرة".

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لم تكُن "إش إش" والفنانة "فلة" وحدهن من أحيين الذكرى برفقة "الزوج السابق".

ومؤخرًا نشرت اللبنانية نادين الراسي، صورة تجمعها بنجلها "مارك" وطليقها حاتم حدشيتي، عبر حسابها الشخصي على "الإنستجرام"، مُعلقة: "مارك وأبو مارك وأم مارك، الحبّ كلو والحماية والقوة لآخر نفس".

كما أنها شاركت بصورة قديمة، خلال زفافها من "حدشيتي"، وعلقت: "رفيق الدرب وأحلى أب أبو مارك رفيقي حبيبي صديقي خيي وبيي وسندي لليوم.. حاتم مستحيل أقدر أوصفك.. بيكفيني إنو هديتني مارك صورة طبق الأصل عنك وحسستني بالأمومة لأول مرة.. ورح نكمل مشوار الحياة إيد بإيد أبو مارك وأم مارك".

وكانت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، أثارت الجدل أيضًا، منذ عامين، بعدما شاركت متابعيها، عبر حسابها الشخصي على "تويتر" بصورة مع طليقها متعهد الحفلات يوسف حرب.

وظهر "حرب" وهو يضع يديه على كتفها، مُعلقة: "بفضل يوسف حرب، Stars on board صارت جزءا من جدولنا الفني وفكرة ناجحة، كانت جديدة من نوعها وبدها قلب كبير"، مرفقة التعليق بـ"إيموجي" على شكل قلب.

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