بالفيديو| "لكل ست بيت".. احذري من مواد منزلية تسبب تسمم الأطفال

حلَّ الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، ضيفًا على برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة سناء منصور، والإعلامية شيرين عفت، عبر شاشة "DMC"، للحديث عن بعض المواد المنزلية التي تسبب إصابة الأطفال بالتسمم.

وقال "سالم" إن هناك 20 مادة تُستخدم في المنزل وتسبب أخطارًا كبيرة على صحة الأطفال، مثل المطهر الذي يكون لونه قريبًا من لون عصير التفاح، ما قد يدفع الطفل إلى تناوله بالخطأ، خاصةً أنه يوضع في زجاجة مياه غازية.

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وأضاف أنه في حالة تدخل الأهل بشكل خاطئ بعد بلع الأطفال أي مادة كيميائية خطيرة، فقد تتطور الأمور إلى الأسوأ: "أحيانًا يضرب الوالدان الطفل، وتحاول وضع يدها في فمه حتى يتقيأ ما في جوفه، وهو سلوك خاطئ تمامًا، لانها إذا كانت مادة حارقة ستتضاعف تأثيراتها".

وتابع: "ينصح بالتعامل بالمياه واللبن، حيث يجب أن يشربهما الطفل، وأن يمنع من التقيؤ حتى يصل إلى أقرب مستشفى، كما يمنع الحصول على المياه واللبن عند بلع الجاز".

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