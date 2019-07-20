حلَّت نادين جاد، خبيرة الإتيكيت، ضيفة على برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة سناء منصور، والإعلامية شيرين عفت، عبر شاشة "DMC"، للحديث عن إتيكيت ركوب الطائرة.
ونصحت "نادين"، متابعي ومتابعات البرنامج، بعدم اصطحاب أكثر من حقيبتين، خلال رحلة السفر، مع ضرورة تخصيص "جيب"، لجواز السفر والتذكرة.
وأضافت أنه يجب أن يلتزم الركاب بالطابور، وعدم الانشغال بسماعة الأذن وسماع الموسيقى عما يدور في المطار، وترك المكان نظيفًا في حالة دخول دورة المياه.
وتابعت: "لازم المسافرين ياخدوا دش، وبلاش الروائح النفاذة، كمان مينفعش نبقى فضوليين ونحاول منتدخلش في أمور متخصناش، ونحاول نتكلم في مواضيع مش شخصية، ونبعد عن الكلام في السياسة والدين والرياضة".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. خبيرة توضح إتيكيت ركوب الطائرة: "ما تاخدش أكتر من شنطتين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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