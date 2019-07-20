قبل أم بعد وجبة الإفطار؟.. 9 مشروبات صباحية تساعد على فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:
ينصح خبراء التغذية متبعي أنظمة الحمية الغذائية "الدايت"، بضرورة تناول كوب من المياه الباردة على معدة فارغة، لقدرتها على رفع معدل التمثيل الغذائي، ما يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، ولكن هل هناك مشروبات أخرى تساعد على فقدان الوزن، إذا تم تناولها على الريق؟
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