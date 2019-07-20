بالصور-عروس نجل إيلي صعب تخطف الأنظار بـ3 فساتين في حفل زفاف ملكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

أثار حفلات زفاف نجل إيلي صعب ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بدأت مراسمه من يوم الخميس، واستمرت حتى مساء الجمعة، حيث أقيم الحفل الأول في مطعم بفاريا. وحرص العروسان والمدعوين، على ارتداء الأزياء المستوحاة من الطابع الشرقي، التي حملت معظمها توقيع إيلي صعب.

إطلالات بطابع شرقي تسيطر على حفل الزفاف الأول

ارتدت العروس "كريستينا مراد" في الحفل الأول جمبسوت باللون الأبيض، ذات طابع إغريقي، بفتحة صدر كبيرة، وكاب من الدانتيل المطرز باللون الذهبي، وحذام عريض على الخصر باللون الذهبي، من مجموعة إيلي صعب الأخيرة للهوت كوتور، وأكملت الإطلالة بتصفيفه الشعر المنسدل بلمسة مصفف الشعر وسيم مرقص، واعتمدت مكياج ناعم باللون الذهبي من توقيع الخبير بسام فتوح.

أما العريس فاختار بدلة كلاسيكية باللون الأسود وعباءة مفتوحة من نفس اللون، لتناسب الأجواء الشرقية. وقد تألقت زوجة إيلي صعب بفستان باللون الأزرق الملكي مع كاب طويل مطرز بالكامل باللون الذهبي، من تصميم إيلي صعب.

إطلالة ملكية للعروس في حفل الزفاف الثاني

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بدأت مراسم زواج نجل إيلي صعب وكريستينا مراد في كنيسة بكركي، إذ تبادلا عهود الزواج، وتألقت العروس بفستان ملكي باللون الأبيض المائل للفضي، بتوقيع إيلي صعب، وتميز التصميم بقصة الياقة العالية وتطريزات براقة وساحرة على الفستان بالكامل، وأضاف الذيل الطويل المطرز رقي وفخامة للإطلالة.

وأكملت العروس إطلالتها بطرحة طويلة مطرزة بنفس درجة الفستان، واختارت تسريحة الشينيون بلمسة مصفف الشعر وسيم مرقص، ومكياج ناعم أوربي بتوقيع خبير التجميل بسام فتوح.

بإطلالة ذهبية خطفت كريستينا مراد أنظار الجميع

أما الحفل الأخير الذي أقيم يوم أمس مساءًا تألقت العروس بفستان زفاف باللون الذهبي للامع، مكشوف عند منطقة الصدر، بتنورة منفوشة بالكامل، وأكملت الإطلالة بطرحة بنفس لون الفستان مطرزة بالفصوص الذهبية البراقة، واعتمدت أقراط ماسية مائله للون للذهبي.

وأكملت كريستينا إطلالتها باعتماد تصفيفه الشعر المرفوع بلمسة مصفف الشعر وسيم مرقص، واختارت مكياج ناعم من توقيع خبير التجميل بسام فتوح.