يحميك من السرطان.. 6 فوائد يقدمها السمك البلطي لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يعتبر السمك البلطي من المأكولات البحرية التي يفضلها بعض الأشخاص، نظرًا لمذاقه اللذيذ، فضلًا عن احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، العناصر الغذائية الموجودة بالسمك البلطي، وفوائدها على الصحة العامة، وفقًا لموقعي "Healthline" و"Organic facts".

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