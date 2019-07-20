زوجة محمد فضل توجه له رسالة عقب انتهاء البطولة: "كنت بقولك نمشي جنب الحيط"

وجهت إيمان العاصي، زوجة محمد فضل، مدير اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، ولاعب الأهلي السابق، رسالة قوية لزوجها، عقب انتهاء البطولة، أمس، والتي نجحت مصر في تنظيمها واستضافتها بوقت قياسي، وبشكل مُنظم أمام العالم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت "العاصي" صورة لها برفقة زوجها، مُعلقة: "ناس كتير راهنت على نجاحك وناس كتير كانت مستنياك تقع، وأنا يمكن أكتر واحدة كنت خايفة وبقولك إحنا مش قد العمل العام يا بيطلع فوق يا بينزل تحت".

وتابعت: "كنت على طول قلقانة ومتوترة وبقولك ما تيجي نمشي جنب الحيطة، بس الحقيقة انت أثبت لي أنا وناس كتير إن ربنا مبيضيعش تعب حد، ربنا بينصر اللي بيعمل حاجة بضمير، اشتغلت ليل نهار ومن قلبك، على قد ما تاس كتير شايفة ده عوض على قد ما أنا وأنت فاهمين إن دقيقة واحدة مع إسماعيل ميعوضهاش أي حاجة، شرفتني وشرفت ولادك".

زوجة فضل: "ماليش في الكورة"

وكانت زوجة اللاعب، حلَّت مؤخرًا، على فضائية cbc، خلال انطلاق البطولة للحديث عن علاقتها بكرة القدم، وأكدت "العاصي"، حينها أنها كانت تشاهد محمد فضل دائما في التليفزيون، مؤكدة أنها لم تحضر تدريبا له قط.

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وعن علاقتها بكرة القدم، أكدت أنها لا تفقه عنها شيئا، ولكنها تنزعج من المعجبات، قائلة: "لو واحدة حضنته ممكن أضربها".

حضور قوي بقرعة البطولة

حرص محمد فضل، على اصطحاب زوجته، خلال قرعة البطولة بشهر أبريل الماضي، والتي تألقت حينها بملابس لامعة، وشعر منسدل، مع مكياج هادئ.

يذكر أن البطولة انتهت أمس، بفوز منتخب الجزائر، على منتخب السنغال، بهدف دون رد.

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