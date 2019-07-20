عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد ابنته جنا.. والفتاة ترد على والدتها زينة عاشور

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احتفل الفنان عمرو دياب بعيد ميلاد ابنته جنا، الذي يوافق اليوم، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر الهضبة صورة قديمة تجمعه بابنته، معلقًا عليها: "كل سنة وأنتي طيبة ابنتي الجميلة جنا.. بحبك".
وعلق الكثير من متابعي الهضبة على الصورة، للتهنئة بعيد ميلاد "جنا" الـ18، من بينهم الفنانة بدرية طلبة التي علقت بـ"إيموشن" قلب.
كما أن زينة عاشور هنأت ابنتها "جنا"، فنشرت صورتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة عليها بـ"كل سنة وأنتي طيبة جوجو"، لترد عليها "جنا": "بحبك"، في حين أنها لم ترد على والدها الهضبة.
ويذكر أن عمرو دياب يستعد حاليًا لإطلاق ألبومه الجديد "أنا غير" خلال الصيف الحالي، حيث نشر الملصق الدعائي للإعلان عن صدور الألبوم.
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