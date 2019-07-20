جيهان خليل من الأهرامات: المكان الأكثر سحرا وجمالا

زارت الفنان المغربية الشابة جيهان خليل، منطقة الأهرامات، اليوم السبت، واصفة المكان بالأكثر سحرًا وجمالًا.

ونشرت جيهان، مجموعة صور لها، من أمام منطقة الأهرامات، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقة عليها: "المكان الأكثر سحرًا و جمالًا وجلالة.. العشق من أول نظرة".

وكانت جيهان خليل، خاضت تجربة تقديم البرامج التليفزيونية للمرة الأولى، في شهر رمضان الماضي، من خلال مُشاركة الإعلامي عمرو عبدالحميد، في تقديم برنامج "سيرة الحبايب"، عبر قناة "TeN".

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