صور.. مشاهير العرب يتألقن بفساتين إيلي صعب احتفالا بزفاف نجله

يحتفل مصمم الأزياء العالمي، إيلي صعب بزفاف ابنه الأكبر، إيلي صعب جونيو، منذ أمس الأول، وحتى اليوم السبت، على كرستينا مراد، وخلال حفل الزفاف تباروا كبار النجمات في الظهور بإطلالة مختلفة، في حفل الزفاف الذي ضم مشاهير الموضة، وكبار الفنانين على مستوى العالم، في كنيسة بكركي بلبنان.

العروس بفستاني زفاف

تألقت العروس بفستاني زفاف كلاهما من توقيع إيلي صعب، كان الأول هو الذي دخلت به لحفل الزفاف مع والدها تميز بطرحته الكبيرة، وكونه يشبه الفاستين الملكية، محتشم، ومن اللون الأبيض، منفوش بدون أكمام.

الفستان الثاني كان من اللون الذهبي، تميز بستايله الشرقي بامتياز، من مجموعة إيلي صعب الاخيرة، طرحته أصغر قليلا، فيما فضلت أن يكون شعرها كلاسيكيا ملموما للخلف، لتعطي فستانها ومجوهاتها الماسية الفرصة المميزة للظهور.

والدة إيلي صعب بفستانين

تألقت كلودين، زوجة مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب بفستانين من توقيع زوجها، الأول تميز بلونه "البابي بلو"، مع حزام ذهبي، مفتوح من الجانبين، وتسريحة شعر كلاسيكية.

الثاني مستوحى من بحر وشاطئ جزر الكاريبي المتلألئة، ⁣⁣من مجموعته الصيفية للأزياء الراقية، وتميظ بانه شيفون مطرز.

نانسي عجرم ولوك بسيط

ارتدت نانسي عجرم بليزر من الأسود القطيفة، من تصميم إيلي صعب لخريف 2019، وتركت شعرها منسدلا، مع مكياج بسيط، حيث تركت المبالغة في الملابس، وفيما يبدو تشغلها الأمومة أكثر من أي شيء آخر، ففي نفس وقت الزفاف كانت تشارك متابعيها مع أصغر بناتها ليا.

جوليا بطرس بلوك محتشم

شاركت جوليا بطرس جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، بفستان من اللون الأخضر مزين بالترتر اللامع، تحته بطانة من اللون البيج، مع تسريحة شعر بسيطة، ومكياج ملائم للسهرات، وتميز الفستان بأنه بسيط غير منفوش، محتشم بأكمام طويلة، وله حزام رفيق على منطقة الوسط، أظهر رشاقتها.

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إليسا بثلاثة فساتين

ارتدت الفنانة اللبانينة إليسا ثلاثة فساتين، خلال حضورها حفل زفاف نجل إيلي صعب، الأول والأساسي من مجموعة إيلي صعب للأزياء الراقية ربيع / صيف ٢٠١٩، المستوحاة من جزر البحر الكاريبي.

الثاني تميز بأنه من اللون الأبيض، سادة، له كرانيش بسيطة، وحزاء وشنطة من الريش، الثالث فستان أسود مطرز بالألوان "أوفشولدر"، مستوحى كذلك من مجموعة إيلي صعب 2019 للأزياء الراقية.

هيفاء وهبي وفستان مثير

ارتدت هيفاء وهبي لتلك الليلة المميزة، فستان مثير من اللون الأزرق اللامع، من مجموعة إيلي صعب للأزياء الراقية 2018 والمستوحاة من الأمازون، وشاركت جمهورها بفيديوهات وصور من حفل الزفاف.

نادين لبكي بالكرانيش

كرانيش سوداء على طول الفستان، كان هو اختيار نادين لبكي لليلة زفاف رائعة، وتميز الفستان بانه شيفون، وأوفشولدر، كشف عن رجليا، وزينت اللوك بإكسسوارات ذهبية.

ويستمر احتفال إيلي صعب بابنه، اليوم حيث يقيم حفلا في فيلته، بعد زفاف الكنيسة، والحفل قبلها بيوم.

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