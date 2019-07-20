مع ارتفاع درجات الحرارة.. إليك طرق فعالة للتخلص من ذباب الفاكهة (الهاموش)؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

مع ارتفاع درجات حرارة الصيف، يلجأ عديد من الناس لشراء وتناول الفاكهة بشكل أكبر، فهي تعتبر مصدر قوي لترطيب الجسم ومنحه الطاقة، لكن يظل البعض يتساءل عن كيفية التخلص من "الهاموش" المُزعج الذي يملأ المطبخ فجأة عند وضع الفاكهة، وينتشر بالمنزل في وقت قياسي.

يستعرض لكم "الخليج 365" خلال النقاط التالية حيل بسيطة للتخلص من ذباب الفاكهة أو الهاموش الذي ينجذب لصحن الفاكهة خارج الثلاجة، ويميل ذباب الفاكهة إلى التكاثر سريعًا. فدورة حياتهم يمكن أن تكون قصيرة وتصل إلى 8 أيام فقط، وفقًا لموقعي goodhousekeeping ، و wikihow.

1-ضع فاكهة كفخ للذباب.

ذباب الفاكهة يتغذى على أي شيء سكري، لذا افرم قطعة من أي فاكهة، أو ضع وعاء يحتوي على العصير أو المياه الغازية، ثم شكِّل قطعة من الورق على شكل قمع، وأدخل القمع داخل فتحة الإناء بحيث تنزلق فتحته الضيقة للأسفل. طرف القمع ينبغي ألّا يلمس الطُعم، وثبّت القمع من حوافه بشريط لاصق.

القمع سيسمح للذباب أن يدخل للوعاء من خلال فتحته الضيقة، لكن الذباب ليس ذكي بما يكفي للخروج مرة أخرى، واتركها طيلة الليل.

صبّ خليطًا من الماء الساخن والصابون المنظف للأطباق في الوعاء، وانتظر دقيقة أو دقيقتين ثم أفرغ محتويات الوعاء في القمامة، وكرر العملية أسبوعيًا لأن بيض الذباب يفقس خلال 8 إلى 10 أيام من وضعه.

2-استخدام الإناء

ضع في إناء كبير أو متوسط الحجم طُعمًا سكريًا مثل فاكهة قديمة منزوعة القشرة، كبرتقالة أو موزة، مع إضافة بعض الخل، أو ضع مزيج من العسل، والسكر، والخل الطبي، وقم بتغطية الإناء بغطاء بلاستيكي بشكل مُحكم.

اصنع الكثير من الثقوب الصغيرة في الغطاء باستخدام شوكة أو أي أداة أخرى لمدة يوم؛ ثم تخلّص من الذباب العالق، ثم صب خليط من الماء الساخن وصابون تنظيف الأطباق داخل الإناء، وانتظر لعدة دقائق، ثم تخلص من محتويات الإناء، واغسل الإناء جيدًا باستخدام الماء الساخن.

3- استخدام الكحول

املأ زجاجة بخاخة بنسبة 70 % كحول ذو تركيز الكحول الأعلى، ورشّ منها على الذباب الطائر. الكحول يقتل الذباب في الحال وهو بمثابة مطهر فعال للغاية.

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لماذا يظهر ذباب الفاكهة "الهاموش"

-أطباق وأكياس الفاكهة هي السبب الرئيسي لظهور الهاموش حتى إذا كانت فاكهتك طازجة، فربما يكون الإناء الذي تضعها فيه يحتوي على بقايا فاكهة قديمة ما زالت تجذب الذباب، أو إذا كنت تحتفظ بأي مواد عضوية داخل مطبخك.

-صندوق المواد التي يُعاد تدويرها يمكن أن يكون مصدر جذب للذباب أيضًا، خصوصًا إذا كان يحتوي على عبوات مشروبات غازية.

-صندوق القمامة.. متى قمت بغسل صندوق القمامة أخر مرة؟ حتى إذا كنت تقوم بالتخلص من القمامة بشكل دوري، فالصندوق نفسه يمكن أن يكون مصدر المشكلة، لا تضع بقايا الفاكهة في صندوق القمامة، إذا كنت لا تقوم بإخراجه من المنزل يوميًا، تجنب وضع بقايا الخوخ أو التفاح أو أي بقايا فاكهة أخرى في صندوق القمامة بالمطبخ.

-بالوعات الصرف الرطبة في المطبخ تأوي الذباب، لأن بقايا الطعام تتجمع فيها وتتعفن.

-أدوات التنظيف الرطبة يمكن أيضًا أن تكون بيئة خصبًا للذباب.

نصائح إضافية للتخلص من الـ"الهاموش" من منزلك:

-اغسل أي صندوق للنفايات داخل المنزل يجب أن يتم تنظيفه بماء ساخن وصابون.

-استمر في غسل كل الأوعية بشكل أسبوعي، خصوصًا خلال آخر شهور الصيف عندما يكون انتشار الذباب كبير.

-نظف بالوعات الصرف. يمكنك التأكد إذا كانت بالوعة الصرف بمطبخك مكانًا خصبًا لتكاثر الذباب عن طريق تغطيتها بغطاء بلاستيكي مطلي بطبقة رقيقة من العسل.

بحيث تكون طبقة العسل لأسفل تجاه البالوعة، ثم افحصها بعد ساعة. إذا وجدت الذباب عالق بالعسل، إذن فالبالوعة جزء من المشكلة، وتأكد من أن البالوعة تُصرف بشكل جيد.