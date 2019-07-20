سيدة تتعرض لوعكة صحية حادة بعد تناولها وجبة فراخ في أحد فروع كنتاكي بأستراليا

يحذر معظم الأطباء من تناول الوجبات السريعة نظرا لأضرارها الكثيرة، فتقول سيدة أسترالية إنها أصيبت بنزلة معوية حادة، وتبين أنها تناولت وجبة دجاج من أحد أكبر المطاعم المشهورة، لكنها وجدت أنها نيء.

وقالت إليسا لي، البالغة من العمر 25 عاما، إنها ظلت تشعر بموجات من الغثيان والقيء طوال 3 أشهر بعد تناولها تلك الوجبة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وهددت إليسا بمقاضاة فرع مطعم الوجبات السريعة "كنتاكي فرايد تشيكن" بالقرب من تاونسفيل بولاية كوينزلاند في أستراليا، فيما نفى متحدث باسم الشركة أن طعامهم ودجاجهم تسبب بمرضها.

وكانت لي اشترت وجبة كنتاكي في 16 أبريل الماضي لها ولابنها، وقالت إنها تناولت قطعتين من أفخاذ الدجاج قبل أن تحاول تقسيم قطعة من الفخذ لابنها البالغ من العمر عامين، وعندها لاحظت أن الدجاج كان نيئا.

وقالت إليسا إنها اتصلت بفرع مطعم كنتاكي على الفور وعلى مدى يومين، لكن أحدا لم يرد على اتصالاتها، مشيرة إلى أنه في اليوم التالي رد عليها شخص، وطلب منها إرسال صور لقطع الدجاج.

وأضافت أنها أرسلت الصور عبر الهاتف الذكي، وعندما لم تتلقى أي رد من المحل، اضطرت إلى الذهاب إليه شخصيا، وهناك قام مدير الفرع بتعبئة تقرير بالحادث، ثم سألها عما إذا كانت ترغب في استرداد المال أو أخذ وجبة بديلة، وعندها قالت له "قلت إنني أريد أن أسترد مالي لأنني لست مهتمة بتناول طعام كنتاكي فرايد تشيكن بعد الآن نظرا لما حدث لي".

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وبالنسبة لـ إليسا، تفاقمت الأمور، حيث بدأت لاحقا تشعر بآلام فظيعة، وصار الوضع أسوأ، حيث صارت تتقيأ، وعندما توجهت إلى الطبيب، جرى تشخيص إصابتها بعدوى معوية وتسمم غذائي ونوروفيروس وسابوفيروس، وطفيل جيارديا إنستستانيلز.

وقالت إليسا إنها ظلت تعاني من المرض والعلاج، حيث اضطرت إلى تناول أدوية تعاني من الحساسية تجاهها، لكنها كانت الوحيدة التي تقضي على المرض، بحسب زعم السيدة.

وأضافت أنها لا تسعى للحصول على تعويض وإنما تريد من الشركة اتخاذ خطوات وإجراءات من شأنها، ضمان عدم تكرار الأمر نفسه مع أشخاص آخرين.

وشددت على أنها تريد أيضا أن إثبات حدوث إهمال، موضحة أن ما حدث مثير للاشمئزاز، بالإضافة إلى أنها سمعت عن قصص كثيرة مشابهة لما حدث معها.

وردا على اتهامات إليسا، قال متحدث باسم سلسلة مطاعم كنتاكي فرايد تشيكن لصحيفة ديلي ميل أستراليا، إنهم لا يعتقدون أن مرض السيدة لي كان بسبب دجاجهم، وقال "نحن آسفون لمعرفة مرض السيدة لي، لكننا لا نعتقد أن هذا كان بسبب دجاج كنتاكي فرايد تشيكن".

وقال محامي إليسا إنه جرى رفع دعوى مباشرة إلى الفرع في تاونسفيل، لكنه سوف يحيل القضية إلى المحكمة إذا لم يجري حل المشكلة بشكل مرض.

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