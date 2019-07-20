حفل زواج صاخب لإيلي صعب ابن المصمم اللبناني العالمي يستمر لـ3 أيام

يحتفل إيلي صعب جونيور، ابن المصمّم العالميّ اللبنانيّ، إيلي صعب، بزواجه على حبيبته كريستينا مراد، بحفل زفاف ضخم، يستمرّ لمدّة 3 أيام. وبدأ اليوم الأوّل من الاحتفالات يوم أمس الخميس، في أحد المطاعم الفخمة بمنطقة فاريا، واختار العروسان الطّابع العربيّ الشّرقيّ لليوم الأوّل، من احتفالاتهما بمناسبة زفافهما، فيما يخصّ ملابسهما والزّفة الفلوكلوريّة، التي أشعلت اليوم الأوّل من الزّفاف، وحرص إيلي صعب الأب على ارتداء عباءة سوداء، فيما ارتدت زوجته كلودين، قفطانًا باللّون الأزرق، مُطرزًا بالذهبيّ من تصميم زوجها صعب.

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أما العريس فجاءت إطلالته مُشابه لوالده بشكل كبير، مُرتديًا بدلة سوداء فوقها عباءة بنفس اللّون، أما العروس فارتدت فستانًا أبيضَ من مجموعة إيلي صعب الأخيرة للهوت كوتور، مع حزام عريض باللّونين الأبيض والذّهبيّ، والكاب الطّويل المزركش بخيوط الذّهب، مع إكسسوار خاصّ للشّعر باللّون الذّهبيّ، وأشرف على تسريحة شعرها، المصفّف وسيم مرقص، فيما اهتمّ بمكياجها خبير المكياج الشّهير بسام فتوح، وسيرافق مرقص وفتوح العروس طيلة الـ 3 أيام.

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وحرص عدد كبير من المشاهير، والمقرّبين من العائلة، على التّواجد في اليوم الأوّل من الزّفاف، والذي تميّز بفخامته، وطابعه الشّرقيّ، من بينهم الفنّانة إليسا، والتي ارتدت فستانًا أسود، من تصميم إيلي صعب، وستتمّ مراسم الزّواج الرّسميّة الليلة في كنيسة بكركي، حيث سيتبادل الزوجان عهود الزّواج، على أنْ تنتهي احتفالات الزّفاف يوم غدٍ السّبت، وستقام في فيلا إيلي صعب الفخمة، بمنطقة فقرا.

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