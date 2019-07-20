"جرائد وملح و أعواد الأذن".. 8 حيل بسيطة لتنظيف المكواة المتسخة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تعاني أغلب ربات المنزل من الآثار والبقع التي تتركها المكواة المتسخة على الملابس، ويصبح تنظيفها أمرًا صعب ومُزعج لهن.

يقدم لكِ "الخليج 365" خلال النقاط التالية حيل بسيطة لتنظيف المكواة المتسخة لتجنب العديد من المشكلات، وفقًا لموقع fantasticcleaners، وموقع wikihow.

1- صودا الخبز

ضع معلقة كبيرة من المياه ومعلقتين من صودا الخبز واخلطهم جيدًا، وافرد الخليط على لوح المكواة بيدك أو باستخدام ملعقة مسطحة، واتركه لعدة دقائق، ثم زيله بقطعة قماش نظيفة مبللة، وجففها بقطعة قماش أخرى.

2- عودًا قطنيًا

يمكنك استخدام أعواد المخصصة لتنظيف الأذن القطنية في تنظيف ثقوب البخار، عن طريق غمس عود القطن في بعض المياه المقطرة ثم قم بتنظيف كل ثقوب البخار باستخدام العود القطني.

3- الخل الأبيض

بالنسبة للمكواة البخار؛ عليك بملء الخزان بخليط من 3/4 كوب من المياه، وربع كوب من الخل الأبيض لتكوين محلول تنظيف قوي، ثم قم بتشغيل المكواة على أعلى درجة وتأكد من تشغيل وضعية البخار. في تلك الخطوة، سيعمل البخار والحرارة على تنظيف الرواسب الدهنية والمعدنية الموجودة بداخل ثقوب البخار، لكن كن حذرًا.

4- الخل والملح

اخلط القليل من الخل الأبيض مع الملح، ثم سخن الخليط على درجة حرارة متوسطة حتى يذوب الملح، لكن تجنب غليانه، واترك الخليط يبرد قليلًا، وارتدي قفازات غسل الأطباق لحماية يدك من رائحة الخل.

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ثم اغمس قطعة قماش نظيفة في خليط الخل وامسح به لوح المكواة، يمكنك أيضًا استخدام فرشاة ناعمة للقيام بذلك، واشطف المكواة وامسحها مرة أخرى.

5- ورق التجفيف

شغل المكواة على أقل درجة حرارة، وامسح لوح المكواه بورق التجفيف برفق حتى يزول البقع والدهون.

6- المياه المقطرة

استخدم خليط الخل الأبيض والمياه المقطرة وشغل وضعية البخار وقم بكي قطعة قماش سميكة لمدة خمس دقائق، ثم قم بتفريغ الخزان من محلول الخل وامسح لوح المكواة بفوطة نظيفة.

7-معجون الأسنان

افرد القليل من معجون الأسنان مباشرة على لوح المكواة البارد بواسطة قطعة قماش نظيفة ثم قم بتشغيل وضعية البخار وقم بكي قطعة القماش لمدة خمسة دقائق.

8- أوراق الجرائد

استخدم أوراق الجرائد لتنظيف المكواة عن طريق تشغيلها مع غلق وضعية البخار، ثم قم بتمرير المكواة على ورقة جرائد حتى تصبح نظيفة.

إذا لايزال يوجد شيئًا لاصقًا بعد ذلك، يمكنك نثر القليل من الملح على أوراق الجرائد وقم بتكرار العملية.