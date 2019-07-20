الطابع الريفي والحبر الأسود.. أبرز تصاميم وألوان الأرضيات 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سمية عبد الهادي

تعتمد صيحات الأرضيات لعام 2020 على الألوان الجريئة والتصاميم المتداخلة، التي قد يمزج بعضها مع الأنماط القديمة المتعارف عليها في الديكور، والبعض الآخر يأتي بتصاميم مبتكرة ومختلفة عن المعتاد.

يقدم لكم "الخليج 365" في السطور التالية أبرز تصاميم وألوان الأرضيات لعام 2020، وفقا لموقع "domus".

- الأفانت جارد

يبرز هذا النوع من الأرضيات خلال عام 2020 بألوان وأشكال مختلفة، ويتكون من أشكال هندسية متداخلة، يفصلها خطوط دقيقة بألوان وأشكال تناسب الديكور، كما يحتوي الشكل على تدرجات لونية من لونين وأكثر، يجاورها قطعا من السيراميك أحادية اللون، وهو ما يخلق اختلافات ويمنحها مظهرًا عصريًا.

-الباستيل نيون

يعكس هذا النوع أجواء من الراحة والاسترخاء، كما أنه يخلق حالة من الحماس والتفاؤل، لاعتماده على الألوان الجريئة الزاهية.

وتختلف الألوان في هذا التصميم، فيمكنك مزج الباستيل سماوي مع الباستيل الأورانج، كما يتداخل الرمادي مع الباستيل السماوي، يفصل كل منها خطوط دقيقة رمادية، يعتمد أيضا على الخطوط الرمادية والمحايدة.

3- الديكو

يحتل هذا النوع من الفن مكانة عظيمة في تصميم الأرضيات، ويقدم الجديد من الأشكال متعددة الزخارف، التي تعتمد على الأنماط المستديرة والخطية المنحنية، ما يجعله من الأنواع الأكثر سحرا وجمالا مقارنة بأنواع ديكو السابقة.

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يعتمد في المقام الأول على التأثيرات البصرية والألوان الداكنة التي تخطف الأنظار، حيث يمزج بين الأسود والرمادي الفاتح، يفصلهما خطوط رمادية داكنة ودقيقة.

4- الحبر الأسود

يتم اعتماد الحبر الأسود في التصاميم الداخلية بالمنازل، خاصة الحمامات، وفي الأماكن العامة مثل السبا والفنادق، حيث يفضل اعتمادها لكونها تعطي مظهر أنيق وتمنح المساحات بعدا بصريا.

يفضل مزج الحبر الأسود الماط "غير اللامع" مع الجص الأسود، للحصول على مظهر رائع وجذاب، ويغلب على هذا النوع الألوان الداكنة التي تظهر المساحات الداخلية بشكل كبير، ويعتمد بالأساس على اللون الأسود الممزوج بالرمادي الفاتح، لقطع متجاورة يفصلها خطوط دقيقة سوداء اللون، كما تعكس أشكال هندسية مختلفة.

5- اللوكس

اكتسب هذا الأرضية" Artisanal Luxe" شعبية في السنوات الماضية، ولكن مع اكتسابه ألوان وتصاميم أكثر تطورا، حيث استخدمت فيه التكنولوجيا لإضفاء بصمة جديدة عمقًا وجاذبية.

ويعتمد هذا النوع على التفاصيل يدوية الصنع والألوان المعدنية اللامعة، ويتوفر منها مجموعة مختلفة من القوام والألوان لإضافة عمق وتباين للمكان، حيث تمنح بها التصميم مساحة متعددة الأبعاد للمكان.

6- الطابع الريفي

يعتمد النمط المنزلي على الأسلوب الريفي في الألوان والمناظر الطبيعية، حيث يميل للطبيعة ويعطي شعور بالدفيء والراحة، ويغلب عليه ألوان الوردي، الأخضر، البرتقالي، والخردل، ودرجات الباستيل