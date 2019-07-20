كايلي جينر تنافس شقيقاتها بالإطلالات الجريئة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يوليو 2019 06:28 مساءً - من المعروف عن الأخوات كارداشيان Kardashian، أنهنّ يعشقن الموضة والاطلالات الجريئة، وفي كل مناسبة بغضّ النظر إن كانت رسمية أو كاجوال، يعتمدن تنسيقات لافتة ومبتكرة ليصبحن حديث الصحف والمجلات، وقد تبعتهنّ على الخطى نفسها، شقيقتيهنّ الصغرتين كيندل وكايلي جينر، اللتين بدورهما أصبحتا أشهر الشخصيات في عالم الموضة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كما أصبحتا تصنفن ضمن أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، وفي كثير من الأحيان بدت اطلالاتهنّ أكثر جرأة من اطلالات الأخوات كارداشيان، وأزياء كايلي جينر Kylie Jenner مؤخرًا تثبت ذلك.

صيحات غريبة اعتمدتها النجمات .. هل تجرئين على اقتنائها ؟



تنسيق باللون الأحمر اعتمدته كايلي جينر

تنسيق لافت باللون الأحمر اعتمدته كايلي جينير





مؤخرًا وفي أحدث مشاويرها المسائية اختارت كايلي جينر Kylie Jenner اطلالة جريئة باللون الأحمر، نسقت فيها بنطلون سكيني بخصر عالٍ مع توب قصيرة مكشوفة الأكتاف، وأكلمت اللوك بشنطة يد صغيرة من البلاستيك الشفاف، وصندل بكعب عالٍ باللون الفضي، وعقد وسوار ماسي.





لوك عصري في البليزر اعتمدته كايلي جينر

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كايلي جينر Kylie Jenner تعتمد دائمًا أبرز صيحات الموضة، مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه فستان بليزر مقلّمًا باللونين الأسود والأبيض، وقد نسقت معه بنطلونًا من الشبك المشكوك بحبات ناعمة من الكريستال البراق، وصندلًا بكعب عالٍ وبعض المجوهرات الماسية الناعمة.





كايلي جينر في فستان قصير ملون

فستان قصير ملون اختارته كايلي جينير





تعشق كايلي جينر Kylie Jenner الفساتين الملونة، وكثيرًا ما رأيناها تتألق بها في مختلف المشاوير الصباحية منها والمسائية، مثل هذا اللوك الذي اختارته لإحدى السهرات، ونسقت فيه فستانًا قصيرًا باللونين الأصفر والأزرق، مع شنطة يد من البلاستيك الشفاف، وصندل بكعب عالٍ بتصميم غريب، وطبعًا زينت اللوك مثل العادة بالمجوهرات الماسية.



كايلي جينر تخطف الأنظار بهذا اللون الجريء

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أزياء جريئة اختارتها كايلي جينر Kylie Jenner نافست بها اطلالات الأخوات كارداشيان، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ.

الكارداشيان يتخلين عن كيندل ويعتمدن أجرأ الإطلالات

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