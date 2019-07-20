هل اختلفت إطلالات ريم سعيدي بعد أن أصبحت أمًّا؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يوليو 2019 06:28 مساءً - من الطبيعي أن تكتسب النساء بعض الكيلوغرامات الزائدة خلال فترة الحمل وبعد الولادة، واليوم أصبحن على وعي كافٍ للعمل بشكل جدي لخسارة هذا الوزن، من خلال الحميات الغذائية وممارسة التمارين الرياضية، وحتى العودة للوزن الطبيعي، تعمل النساء على اختيار تصميمات ملابس تخفي العيوب، ولا سيّما عند منطقة البطن، وريم سعيدي من هؤلاء النساء اللواتي اعتمدن موديلات ملابس مميزة، وتنسيقات مدروسة بعد الولادة، حتى استطاعت أن تتخلص بشكل شبه كامل من الوزن الزائد، وإليكِ بعض الأمثلة التي نسقت فيها ريم سعيدي اطلالات مميزة بعد الولادة.

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ريم سعيدي في تنسيق شبابي كاجوال

لوك شبابي كاجوال نسقته ريم سعيدي





تنسيق طبقات مختلفة من الملابس فوق بعضها البعض، هي أحد الحلول المثالية لإخفاء الوزن الزائد، وهذه الطريقة اعتمدتها ريم سعيدي في عدد من المناسبات، مثل هذا اللوك الذي نسقت فيه بنطلونًا ضيّقًا من الجلد الأسود، مع تيشرت قطنية باللون الأبيض، ومن فوقها جاكيت بومبر مطبع وملون، وأكملت اللوك بحذاء رياضي أبيض.





جمبسوت أسود اختارته ريم سعيدي

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جمبسوت أسود اعتمدته ريم سعيدي



اللون الأسود من أكثر الألوان التي تخفي عيوب الجسم وتوحي بالرشاقة، وقد اعتمدته ريم سعيدي على اطلالة لافتة وجذابة في جمبسوت من الدانتيل، أكمامه طويلة وقصة أرجله واسعة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الأسود أيضًا، وأقراطًا ماسية ناعمة.





ريم سعيدي في فستان سهرة باللون الأبيض

فستان سهرة ناعم باللون الأبيض اختارته ريم سعيدي





بعد أن تخلصت ريم سعيدي من الوزن الزائد بشكل نهائي، عادت لاعتماد الألوان الفاتحة والقصات الضيقة، مثل هذه الاطلالة التي تألقت بها مؤخرًا، واختارت فيها فستان سهرة بتصميم ناعم بقصة الكتف الواحدة باللون الأبيض، نسقت معه مجوهوات لافتة من دار “شوميه” Chaumet.



ريم سعيدي عارضة أزياء وقوامها رشيق ومتناسق، وهذا ما ساعدها على خسارة الوزن الزائد بسرعة كبيرة، شاهدي صور اطلالاتها بعد أن أصبحت أمًّا، واخبرينا رأيكِ بها.

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